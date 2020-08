Urteil: Gießener Ärztin klagt gegen Abtreibungsgegner

Kristina Hänel, Gießener Ärztin und Klägerin, im Gerichtssaal. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild)

Hamburg - In einem Hamburger Zivilverfahren soll heute das Urteil zu einer Klage der Gießener Ärztin Kristina Hänel gegen den Betreiber der Internetseite «Babykaust» gesprochen werden. Die 64-Jährige wirft dem Betreiber vor, Schwangerschaftsabbrüche mit den Verbrechen des Holocausts zu vergleichen und sie dabei auch persönlich anzugreifen. Die Medizinerin ist bundesweit bekannt, weil sie seinerzeit eine Debatte über den Abtreibungsparagrafen 219a ins Rollen gebracht hatte. Im März 2019 wurde der Paragraf geändert - doch das Ziel der Ärztin bleibt die Abschaffung.

Die Hamburger Kammer kündigte bereits zu Prozessbeginn am Freitag an, der Klage gegen den Abtreibungsgegner in den Punkten stattzugeben, in denen es im Wesentlichen um die Gleichsetzung eines Schwangerschaftsabbruchs mit dem Holocaust ging und dabei auch Hänel angegriffen wurde. Nur eine Passage, die die Ärztin als Schmähkritik ansah, bewertete das Gericht eher als zulässige Meinungsäußerung. Schließlich nahm Hänel ihre Klage in diesem einen Punkt zurück. Hänel wird voraussichtlich eine Geldentschädigung - wie von ihr gefordert - in Höhe von 5000 Euro zugesprochen.