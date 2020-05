Verstöße gegen Corona-Regeln: Supermarkt geschlossen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Illustration (Bild: dpa) (Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Illustration)

Rüsselsheim - Nach mehreren Verstößen gegen die Auflagen zur Bekämpfung des Corona-Virus hat die Rüsselsheimer Stadtpolizei einen Lebensmittelmarkt geschlossen. Die Betreiber ließen deutlich mehr Menschen in das Geschäft als erlaubt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Zudem sei der Mindestabstand nicht beachtet und auch die Vorschrift zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weder kontrolliert noch eingehalten worden. Der Marktleiter war demnach mehrfach auf die geltenden Bestimmungen hingewiesen worden. Als die Stadtpolizei bei einer erneuten Kontrolle am Samstag die gleichen Verstöße festgestellt hatte, untersagte sie den Angaben zufolge den weiteren Betrieb und versiegelte die Eingänge des Ladens.