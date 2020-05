VGH Kassel kündigt Entscheidung über Maskenpflicht an

Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Kassel - Der Verwaltungsgerichtshof Kassel will am Mittwoch über die Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie entscheiden. Ein Kläger wehre sich gegen die Verordnung des Landes Hessen, eine Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften, Post- und Bankfilialen zu tragen, sagte ein Justizsprecher am Dienstag. Der Antragsteller begründe seinen Eilantrag mit dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das beeinträchtigt werde. Der Verwaltungsgerichtshof will nach seiner Entscheidung die Öffentlichkeit informieren. Eine Verhandlung gibt es nicht. Verwaltungsgerichte in Hamburg und Gera (Thüringen) hatten im April ähnliche Eilanträge abgewiesen.