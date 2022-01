Videotelefonie jetzt in allen hessischen Gefängnissen

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - In Hessen bieten seit Jahresbeginn alle Justizvollzugsanstalten (JVA) Videotelefonie für Gefangene an. Wie das hessische Justizministerium am Dienstag mitteilte, wurde damit ein 2018 gestartetes Pilotprojekt zur Videokommunikation von Gefangenen per Skype in einer JVA flächendeckend ausgerollt.

Die Corona-Pandemie habe auch unter den Gefangenen der hessischen JVAs zu erheblichen Einschränkungen geführt, sagte Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann laut Mitteilung. «Insbesondere konnten aus Gründen des Infektionsschutzes viele Wochen lang keine Besuche durch Angehörige und Freunde stattfinden, was aber essenziell für die Resozialisierung der Gefangenen ist.»

Zum Ausgleich habe das Land in 13 der 16 Justizvollzugsanstalten sehr kurzfristig alternative digitale Besuchsmöglichkeiten per Videotelefonie angeboten. Auch in den übrigen drei JVAs Frankfurt I, Fulda und Hünfeld habe man nun die organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen.

Die Rückmeldungen der Bediensteten seien durchweg gut und auch die Gefangenen nähmen das Angebot gerne an, erläuterte Kühne-Hörmann und kündigte die Weiternutzung der Videosysteme auch nach der Pandemie an.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-584479/3