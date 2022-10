Viel Kritik am geplanten hessischen Klimaschutzgesetz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Hessen will bis 2045 klimaneutral sein, dazu sollen künftig alle Vorhaben der Landesregierung einen Klimacheck durchlaufen. Mit dem geplanten Klimagesetz, das Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in den Landtag einbrachte, werde erstmals der rechtliche Rahmen festgelegt. Treibhausgas-Emissionen sollen schrittweise reduziert werden: bis 2030 um 65 Prozent, bis 2040 um 88 Prozent, bis 2045 um 100 Prozent. Ab 2050 seien gar negative Emissionen vorgeschrieben, so Hinz.

Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen werde im Klimaschutzplan geregelt, der momentan erarbeitet und dann alle fünf Jahre angepasst werde. Die Landesverwaltung will dabei mit gutem Beispiel vorangehen, der Erfolg der selbst gestellten Ziele soll durchgehend überprüft werden. Schafft ein Ressort seine Ziele nicht, muss das betroffene Ministerium innerhalb von drei Monaten erklären, wie es die Umsetzung noch erreichen möchte. Klimaschutz sei eine "Gemeinschaftsaufgabe", betonte die Ministerin. So müssten die Kommunen ihrer Aufgabe in eigener Verantwortung nachkommen und bekämen dafür aber Standards vorgegeben. Hinz: "Wir lassen die Kommunen dabei nicht alleine."

Begleitet werden die Bemühungen von einem wissenschaftlichen Beirat, der Empfehlungen abgibt. Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind dafür über alle Ressorts hinweg insgesamt 1,8 Milliarden Euro eingestellt. Die Opposition sparte nicht mit Kritik. Das Gesetz sei "inhaltlich eine Katastrophe", "Blendwerk", kritisierte Petra Heimer (Linke). Vor allem komme es viel zu spät. Die Landesregierung sei erst auf den Druck von "Fridays for Future", von Umweltverbänden und der Opposition hin aktiv geworden.

Tatsächlich hatten drei junge hessische Klimaaktivisten vergangenes Jahr mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Verfassungsbeschwerde eingelegt. Diese wurde zwar abgewiesen, doch kurz darauf kündigte Schwarz-Grün sein Gesetz an. Den Entwurf bewerteten DUH und Kläger freilich als ernüchternd: Dieser sorge schließlich nicht dafür, dass Hessen seinen Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels leiste, zudem werde potenziell auch nach 2045 auf fossile Brennstoffe gesetzt.

Gernot Grumbach (SPD) verglich den neuen Gesetzentwurf mit dem der Sozialdemokraten aus dem vergangenen Jahr: Hinz' Entwurf sei bestenfalls eine abgeschwächte Kopie und berücksichtige nicht mal sozial-ökonomische Nebenwirkungen. Außerdem biete er keine verbindlichen, notfalls einklagbaren Regelungen und lasse ganze Bereiche wie Verkehr, Landwirtschaft und Wirtschaftsunternehmen einfach außen vor. "So wird das nix mit dem Klimaschutz", monierte Grumbach.

René Rock (FDP) unterstellte der Landesregierung einen "wahltaktischen" Hintergrund. Warum sonst stelle die Koalition erst im neunten Jahr ihres Bestehens ein solches Gesetz vor - rund zwölf Monate vor der anstehenden Landtagswahl? In der Diskussion um den Gesetzenwurf der SPD habe Schwarz-Grün seinerzeit argumentiert, man könne nicht einfach Vorgaben aus dem Bundesgesetz übernehmen; nun mache Hinz genau das. "Vielen Dank, dass Sie sich so entlarven!"

"Was wir regeln, ist nicht besonders innovativ, neu oder kreativ", räumte Michael Ruhl (CDU) mit Blick auf das Bundes-Klimaschutzgesetz ein. Der hessische Entwurf enthalte die gleichen Ziele, den wissenschaftlichen Beirat, den Klimacheck und CO2-Schattenpreis, sekundierte Martina Feldmayer (Grüne) und sprach daher von "Oppositionsgetöse".

"Klima ist nicht geholfen,

wenn Betriebe pleitegehen"

Klaus Gagel (AfD) sah ein weiteres "Weltrettungsgesetz, wie man es von den Blockparteien kennt". Das Klimagesetz komme zur falschen Zeit und werde weder Stürme noch Orkane verhindern.

Das neue Klimagesetz sei "gut gemeint, aber ob die Wirtschaft in der Lage dazu ist, entscheidet sich an anderer Stelle: bei den Energiekosten und bei der Beschleunigung behördlicher Genehmigungen", teilte der Hessische Industrie- und Handelskammertag mit. In der aktuellen Krise gelte es, Hessens Wirtschaft zu stabilisieren, auch mit fossilen Energien. "Dem Klimaschutz ist nicht geholfen, wenn Betriebe pleitegehen." Man brauche gesunde Unternehmen zur Umsetzung von Klimaschutz im großen Maßstab.