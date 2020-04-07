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Dienstag, 07.04.2020 - 18:55
3 min

Viele Ausflugsziele bleiben über Ostern gesperrt

Über das Oster-Wochenende hinweg wollen die Behörden die Einhaltung des Kontaktverbots noch genauer kontrollieren. Vereinzelt soll es auch zusätzliche Maßnahmen geben.

Von Torben Schröder
Die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück kann von Wanderern derzeit nicht betreten werden. Foto: Klaus Peter Kappest

Die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück kann von Wanderern derzeit nicht betreten werden. (Foto: Klaus Peter Kappest)

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