Viele Baustellen 2021 in Hessen

FRANKFURT - An Straßen und Schienen wird auch im neuen Jahr kräftig weitergebaut. Zum Ausbau der S6 Frankfurt-Bad Vilbel und des Homburger Damms am Frankfurter Hauptbahnhof kommt im zweiten Halbjahr die zweite Baustufe an der Baustelle Frankfurt-Stadion - ebenfalls ein Nadelöhr im Zugverkehr. Entstehen wird unter anderem eine neue Mainbrücke für den Schienenverkehr.

Im Zuge des Ausbaus der ICE-Trasse Frankfurt-Fulda stehen Vorarbeiten an. In Frankfurt gehen die Bauarbeiten zur Verlängerung der U5 ins Europaviertel weiter. Hinzukommen mehr als 70 neue und größere Bauprojekte auf Hessens Bundes- und Landesstraßen. Das Bauvolumen aller Maßnahmen beziffert die Behörde Hessen Mobil auf rund 320 Millionen Euro.