Viele Klagen gegen Genehmigung von Windkraftanlagen

Mit Signallampen beleuchtete Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang. (© Jens Büttner/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - In Hessen wurden in diesem Jahr bislang neun Windenergieanlagen in Betrieb genommen. In den ersten drei Quartalen seien zudem 45 neue Anlagen genehmigt worden, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag im Landtag in Wiesbaden mit. Das seien so viele Genehmigungen wie im gesamten Vorjahr und dreimal so viele wie im Jahr 2020.

Insgesamt befänden sich in Hessen 271 Windkraftanlagen im Genehmigungsverfahren, erklärte der Grünen-Politiker. 62 Anlagen seien bereits genehmigt worden und noch nicht im Betrieb. Zudem gebe es 75 beklagte Genehmigungsbescheide für Windenergieanlagen.