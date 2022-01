Vier Kommunen ab Wochenende voraussichtlich Corona-Hotspot

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Vom kommenden Wochenende an gelten voraussichtlich in vier hessischen Kommunen in der Corona-Pandemie die Hotspot-Regeln. Neben dem Landkreis Fulda, in dem die Regelungen schon seit vergangenem Sonntag greifen, kommen ab Samstag die Städte Frankfurt und Darmstadt dazu, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. Wiesbaden hatte bereits angekündigt, dass im Stadtgebiet von Sonntag an die verschärften Regeln einzuhalten sind.

Die Hotspot-Regeln sind Teil der neuen Corona-Landesverordnung. Damit bestehen unter anderem ein Alkoholverbot an belebten Plätzen und eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Menschen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, in der Gastronomie und bei touristischen Übernachtungen gilt in Innenräumen die 2G-plus-Regel, im Außenbereich die 2G-Regel. Ein Landkreis beziehungsweise eine kreisfreie Stadt gelten demnach als Hotspot, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 350 überschreitet.

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts lagen die Inzidenzen am Freitag in fünf Kommunen über 350. Dies waren Frankfurt (471,4), Landkreis Fulda (448,4), Darmstadt (424,7), Wiesbaden (390,5) und die Stadt Offenbach (375,1).

