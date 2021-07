Volker Bouffier warnt vor zu schnellen Corona-Lockerungen

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat in der "Welt am Sonntag" vor zu schnellen und zu umfassenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. Er empfiehlt: "Zunächst sollten wir zumindest drei Monate abwarten, denn dann wissen wir besser, welche Auswirkungen die Delta-Variante und die Reiserückkehrer haben. Ich halte daher eine weitere Maskenpflicht in Abwägung zu den möglichen Auswirkungen für eine geringere Einschränkung."

Anders argumentiert sein Parteikollege, der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) der eine weitere Lockerung der Corona-Regeln bei deutlich steigender Impfquote fordert. "Wenn alle ein vollständiges Impfangebot erhalten haben und die Impfung vor schweren Verläufen auch neuerer Varianten schützt, müssen wir unsere Corona-Maßnahmen schrittweise wieder zurücknehmen", sagte der Regierungschef ebenfalls der "Welt am Sonntag".

Der CDU-Politiker sprach sich dafür aus, bei der Bewertung der Corona-Entwicklung nicht mehr nur auf den Inzidenzwert zu blicken. "Je mehr Menschen geimpft und getestet sind, desto mehr verliert der Inzidenzwert allein an Aussagekraft", erklärte Hans. Deshalb sollte im Herbst der Fokus mehr auf die Intensivbettenbelegung in den Krankenhäusern gerichtet werden.