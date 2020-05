Von A bis Z: Was darf in Hessen öffnen, was nicht?

Abstand halten ist in Zeiten der Corona-Krise angesagt. (Foto: dpa)

HESSEN - Diese Übersicht mit ausgewählten Regelungen und Vorgaben ist der Stand am 18. Mai, sie wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Ein wichtiger Hinweis: In praktisch allen aufgeführten Geschäften, Betrieben, Einrichtungen und bei Dienstleistungen gelten Auflagen zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen sowie der Kontaktbeschränkungen. Diese Vorgaben sind mitunter umfangreich und detailliert. Wo uns dies sinnvoll erscheint, haben wir einige Auflagen exemplarisch genannt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.

Alten- und Pflegeheime:

Besuche sind in begrenztem Umfang und mit Auflagen möglich. Zum Beispiel: ein Besuch pro Woche für eine Stunde.

Augenoptiker:

Gestattet unter Auflagen

Autohäuser:

Verkauf und Reparatur gestattet.

Autokino:

Gestattet unter Auflagen.

Bäckereien:

Gestattet unter Auflagen.

Bestattungen:

Die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes müssen beachtet werden. So soll zum Beispiel in den Trauerhallen zwischen den anwesenden Personen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden (ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstands). Ob eine Bestattung im Kreise der Angehörigen vor Ort stattfinden kann, entscheidet die jeweilige Kommune.

Betriebskantinen und Mensen:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Bibliotheken:

Gestattet unter Auflagen.

Bildungsangebote (außerschulische):

Unter Auflagen gestattet. Unterricht darf ausschließlich in zahlenmäßig reduzierten Gruppen erfolgen.

Bordelle und Prostitutionsbetriebe:

Geschlossen.

Bowling- und Kegelbahnen:

Gestattet unter Auflagen.

Busse und Bahnen:

Passagiere müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Campingplätze:

Dürfen auch für touristische Zwecke öffnen, unter Auflagen. In gemeinschaftlich genutzten Sanitäranlagen sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Clubs, Diskotheken, Tanzlokale:

Geschlossen.

Dorf-, Stadt- und Straßenfeste:

Nicht gestattet.

Eisdielen:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen, die für Gaststätten gelten, gestattet.

Fahrradhandel:

Gestattet unter Auflagen.

Fahrschulen:

Auch praktischer Unterricht ist gestattet, Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen. Es dürfen sich maximal zwei Personen (Fahrschüler und Fahrlehrer) während des Unterrichts im Auto aufhalten – Ausnahme: die Abnahme der praktischen Fahrprüfung.

Festivals:

Nicht gestattet.

Fitnessstudios:

Können öffnen, sofern Hygienekonzept vorliegt und Vorgaben für den Sportbetrieb erfüllt werden.

Flohmärkte:

Gestattet, sofern die Vorgaben für Veranstaltungen (siehe dort) eingehalten werden.

Freizeitparks:

Können öffnen, sofern Hygienekonzept vorliegt.

Friseure:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Fußpflege:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.





Gaststätten:

Unter Auflagen gestattet. Die wichtigsten Regeln: maximal eine Person pro fünf Quadratmeter Gastfläche; Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; Kontaktdaten müssen erfasst werden; die Mitarbeiter müssen Mund-Nasen-Bedeckung tragen; es dürfen keine Gegenstände zur gemeinsamen Benutzung bereitgestellt werden, zum Beispiel Salz- und Zuckerstreuer oder Pfeffermühlen.

Die erfassten Daten müssen für einen Monat geschützt für die zuständigen Behörden vorgehalten und auf Anforderung an diese übermittelt werden. Nach Ablauf der Frist müssen sie gelöscht oder vernichtet werden.

Golfplätze:

Gestattet unter Auflagen.

Gottesdienste:

Unter Beachtung der Hygieneauflagen zulässig; unter anderem ist das Weiterreichen von Gegenständen zwischen den Gottesdienstbesuchern untereinander nicht zulässig. Die katholischen Bistümer und die EKHN haben jeweils umfangreiche Richtlinien hierfür erlassen.

Handwerker (Einsatz bei Kunden):

Gestattet.

Heilpraktiker:

Gestattet unter Auflagen.

Hochzeiten:

Dürfen im engen privaten Kreis oder zu denselben Regelungen wie öffentliche Veranstaltungen (siehe dort) stattfinden.

Hörgeräteakustiker:

Gestattet unter Auflagen.

Hotels und Übernachtungsangebote:

Können unter Auflagen öffnen – unter anderem müssen gemeinschaftlich genutzte Sauna, Schwimm- und Wellnessbereiche geschlossen bleiben.

Hundesalon:

Gestattet unter Auflagen.

Hundeschule:

Gestattet unter Auflagen.

Kartbahnen:

Können öffnen, aber offizielle Wettkämpfe sind verboten, ebenso wie Zuschauer.

Kinos:

Öffnung möglich, unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Durchführung von Veranstaltungen (siehe dort).

Kitas:

Derzeit findet nur eine Notbetreuung statt, wobei allerdings der konkrete Umfang und die Umsetzung von Träger zu Träger und von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich geregelt sein können. Am 2. Juni soll ein eingeschränkter Regelbetrieb starten. Im Übrigen ist die gegenseitige Kinderbetreuung durch höchstens drei Familien gestattet.

Kontaktbeschränkungen:

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person gestattet; auch Personen aus zwei Hausständen dürfen sich treffen. Ansonsten ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. „Öffentliche Verhaltensweisen“, die dieses Abstandsgebot gefährden, wie etwa gemeinsames Grillen, Picknicken oder Tanzveranstaltungen, sind unabhängig von der Personenzahl untersagt. Zusammenkünfte etwa aus beruflichen oder dienstlichen Anlässen sind unter Einhaltung der Hygienevorgaben von dem Verbot ausgenommen. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die „Zusammenkünfte“ in Bussen und Bahnen.

Kosmetikstudios:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Krankenhäuser:

Besuche sind in sehr begrenztem Umfang und mit Auflagen möglich, etwa für engste Familienangehörige und Eltern minderjähriger Kinder.

Massagesalon:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Mehrgenerationenhäuser:

Nicht gestattet, sofern sie nicht Wohnzwecken dienen.

Mund-Nasen-Bedeckung:

Im öffentlichen Raum existiert keine Pflicht zum Tragen, aber unter anderem in Einzelhandelsbetrieben, Apotheken, Banken und Sparkassen, Bussen und Bahnen, Großhandel, Baumärkten, Museen und vielen weiteren Einrichtungen. Ausnahmen gelten für: Kinder unter sechs Jahren; Personen, denen das Tragen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist; Mitarbeiter, wenn anderweitige Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Ausreichend sind sogenannte Alltagsmasken, Schal oder Tuch und Gesichtsvisiere.

Museen, Gedenkstätten, Schlösser:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen und unter den gleichen Voraussetzungen wie Veranstaltungen (siehe dort) gestattet. Gegebenenfalls muss der Zutritt gesteuert werden, Warteschlangen sollen vermieden werden.

Nagelstudios:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Physiotherapie:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Podologie:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Quarantäne bei Einreise:

Wer aus einem Land außerhalb Deutschlands nach Hessen einreist (auch über ein anderes Bundesland), muss sich unverzüglich auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich dort für 14 Tage ständig absondern. Zudem muss das zuständige Gesundheitsamt kontaktiert werden.

Reisebusreisen:

Unter Beachtung der Hygieneregeln gestattet.

Sanitätshäuser:

Gestattet unter Auflagen.

Saunen:

Nicht geöffnet.

Schießstände:

Können öffnen unter Auflagen.

Schulen:

Abgesehen von der durchgehenden Notbetreuung kehren die Schüler der verschiedenen Jahrgänge nach und nach anhand eines Stufenplans zurück in die Schulen; vom 2. Juni an sollen alle Klassenstufen den Präsenzunterricht wieder aufgenommen haben. Bis auf weiteres ist aber nur ein stark eingeschränkter Regelbetrieb (zum Beispiel: weniger Schüler in den Klassenräumen, nur wenige Stunden Präsenzunterricht pro Woche) möglich.

Das Land hat einen Hygieneplan mit den wichtigsten Eckpunkten aufgestellt, die Umsetzung obliegt den einzelnen Schulen. Enthalten darin sind unter anderem Vorgaben zur persönlichen Hygiene (zum Beispiel: Mindestabstand halten, gründliche Händehygiene, Mund-Nasen-Schutz zumindest in den Pausen und bei der Schülerbeförderung tragen); zur Raumhygiene (zum Beispiel regelmäßiges Lüften); zur Reinigung im Gebäude und der Hygiene im Sanitärbereich; zum Infektionsschutz in den Pausen (zum Beispiel Abstand halten), zu Konferenzen und Versammlungen. Sportunterricht kann, abgesehen von Abiturprüfungen, nicht stattfinden.



Schwimm- und Spaßbäder:

Nicht geöffnet.

Solarien:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Spielhallen/Spielbanken:

Können öffnen, unter anderem gelten folgende Auflagen: maximal eine Person je fünf Quadratmeter Publikumsfläche; Besucher und Mitarbeiter müssen Mund-Nase-Bedeckung tragen; Kontaktdaten müssen hinterlegt werden.

Spielplätze:

Geöffnet, unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen.

Sportbetrieb:

Im Spitzen- und Profisport ist, sofern ein umfassendes Hygienekonzept vorliegt, der Trainings- und Wettkampfbetrieb gestattet – im Amateurbereich nur der Trainingsbetrieb. Die wichtigsten Vorgaben dazu: Er muss kontaktfrei ausgeübt werden; Mindestabstand von 1,5 Metern; Umkleide-, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräume, mit Ausnahme der Toiletten, müssen geschlossen bleiben; Zuschauer sind nicht gestattet.

Sportboothäfen:

Gestattet.

Tanzschulen:

Können öffnen. Grundsätzlich darf nur kontaktfrei getanzt werden, ausgenommen davon sind Ehe- oder Lebensgefährten oder andere Personen aus demselben Hausstand. Die Gruppengröße muss so reduziert werden, dass der Mindestabstand einzuhalten ist. Für die Gemeinschaftsräume gelten die gleichen Vorgaben wie beim Sportbetrieb.

Tattoo- und Piercing-Studios:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen gestattet.

Taxigewerbe:

Gestattet, Mund-Nase-Bedeckung muss getragen werden.

Theater, Opern, (kleinere) Konzerte, Kleinkunstbühnen:

Können öffnen – es gelten die gleichen Auflagen wie bei Veranstaltungen (siehe dort).

Thermalbäder:

Nicht geöffnet.

Verkaufsstätten:

Geschäfte des Einzelhandels, der Großhandel und ähnliche Läden können unter Auflagen öffnen. Die wichtigsten Vorgaben: Maximal eine Person je 20 Quadratmeter Publikumsbereich (gegebenenfalls muss der Zutritt gesteuert werden); Abstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden, sofern keine geeignete Trennvorrichtung vorhanden ist; Spielbereiche für Kinder müssen gesperrt sein; Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen gut sichtbar angebracht werden; Mund-Nase-Bedeckung ist vorgeschrieben.

Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte:

Die wichtigsten Auflagen für Zusammenkünfte und Veranstaltungen: Maximal 100 Teilnehmer (ohne Beschäftigte und Mitwirkende), wobei Behörden im Ausnahmefall eine höhere Zahl gestatten können; maximal eine Person pro fünf Quadratmeter Besucherfläche bei Sitzplätzen, sonst maximal eine Person pro zehn Quadratmeter; Mindestabstand muss eingehalten werden; Konzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Hygiene, Steuerung des Zutritts und Vermeidung von Warteschlangen müssen getroffen und umgesetzt werden; Kontaktdaten müssen hinterlegt werden.

Außerhalb des öffentlichen Raums sind Zusammenkünfte nur im engen privaten Kreis oder als private Veranstaltung unter den oben genannten Regeln gestattet – was unter „engem privaten Kreis“ zu verstehen ist, hängt wesentlich von den Umständen des Einzelfalls ab.

Großveranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln typischerweise nicht sichergestellt werden können, sind derzeit nicht gestattet – dazu gehören zum Beispiel auch größere Konzerte.

Volkshochschulen, Musikschulen:

Unter Auflagen gestattet, so darf zum Beispiel die Gruppengröße in der Regel die Zahl von 15 Personen nicht übersteigen.

Wäschereien:

Gestattet unter Auflagen.

Weinfeste, Volksfeste:

Nicht gestattet.

Werkstätten für Behinderte:

Geschlossen, abgesehen von einer Notbetreuung.

Wettannahmestellen:

Gestattet unter Auflagen.

Wochenmärkte:

Gestattet unter Auflagen.

Zoos, Tierparks, Botanische Gärten:

Unter Wahrung der Hygieneanforderungen und unter den gleichen Voraussetzungen wie Veranstaltungen (siehe dort) gestattet. Gegebenenfalls muss der Zutritt gesteuert werden, Warteschlangen sollen vermieden werden.

Quelle: Corona-Bekämpfungsverordnung, Auslegungshilfe zur Corona-Bekämpfungsverordnung, Staatskanzlei.