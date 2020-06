Vorstellung von Maßnahme zur Stärkung der Polizeiintegrität

Peter Beuth (CDU), Innenminister des Landes Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessen will die Integrität seiner Polizei weiter stärken. Die aktuellen Pläne dazu stellt Innenminister Peter Beuth (CDU) am (morgigen) Mittwoch (08.30 Uhr) in Wiesbaden vor. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu einer Chatgruppe der Frankfurter Polizei mit rechtsextremen Inhalten. Ursprünglich waren 38 Beamte im Visier gewesen, zahlreiche Fälle wurden mittlerweile eingestellt. Es gab auch schon Entlassungen aus dem Dienst. Größtenteils ging es laut Innenministerium bei dem Verdacht auf einen rechtsextremistischen Hintergrund um das Teilen von Sprüchen und Bildern.