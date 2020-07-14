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Dienstag, 14.07.2020 - 19:00
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Vorstoß gegen XXL-Landtag

Der hessische Landtag ist seit der Wahl im Oktober 2018 auf die Rekordgröße von 137 Abgeordneten gewachsen. Das sind zu viele, meint die FDP, und schlägt vor, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
27 Abgeordnete mehr als zuvor sitzen seit Januar 2019 im hessischen Landtag. Foto: dpa

27 Abgeordnete mehr als zuvor sitzen seit Januar 2019 im hessischen Landtag. (Foto: dpa)

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