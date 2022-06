Waffen und Umsturzpläne: Prozess gegen Ex-Soldaten eröffnet

Eine Figur der blinden Justitia. (Bild: dpa) (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Vor dem Frankfurter Landgericht hat der Prozess gegen einen ehemaligen Bundeswehr-Soldaten wegen der mutmaßlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie diverser waffenrechtlicher Verstöße begonnen. Wie es in der zu Prozessbeginn am Freitag verlesenen Anklageschrift hieß, hat der 22 Jahre alte frühere Hauptgefreite unter anderem den Plan verfolgt, die ganze Welt zu erobern und Flüchtlinge zu eliminieren. Mit auf der Anklagebank sitzen sein Vater (64) und sein Bruder (21), denen Beihilfe zur Last gelegt wird. Am ersten Verhandlungstag äußerte sich das Trio noch nicht zu den Vorwürfen. Im Elternhaus sowie mehreren Gartenhütten und Garagen hatte die Polizei im Februar vergangenen Jahres umfangreiche Waffenbestände, Handgranaten und Munition gefunden.

