Wiesbaden - Das Wahlalter bei Kommunalwahlen in Hessen wird nicht auf 16 Jahre abgesenkt. Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion bekam am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden nach einer emotionalen Debatte auch in dritter Lesung keine Mehrheit. Damit gilt in Hessen weiter auch auf kommunaler Ebene ein aktives Wahlrecht ab 18 Jahren, wie auch bei der Bundestags- und der hessischen Landtagswahl.

© dpa-infocom, dpa:221012-99-104171/2