Wahlrecht ab 16 für hessische Kommunalwahlen gefordert

Wahl ab 16

In 11 von insgesamt 16 Bundesländern dürfen Menschen ab 16 Jahren sich bei den Kommunalwahlen beteiligen: In Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sowie Thüringen. Das Wahlrecht ab 18 Jahren gilt noch in: Bayern, Hessen. Rheinland-Pfalz, Saarland du Sachsen. Niedersachsen war hier Mitte der 90er Jahre Vorreiter.



Alle Bundesländer sind sich einig, dass Kandidaten bei Kommunalwahlen (passives Wahlrecht) mindestens 18 Jahre alt sein müssen. In Hessen hat die Absenkung von 21 auf 18 Jahre 2018 stattgefunden.