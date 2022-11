Waldzustandsbericht 2022 wird vorgestellt

Die Sonne bricht sich zwischen zwei Bäumen im Wald. (© Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Wie es dem hessischen Wald derzeit geht, darüber soll der Waldzustandsbericht 2022 genauere Informationen liefern. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) stellt heute in einem Waldstück nahe Bärstadt im Taunus die Daten vor. Laut Umweltministerium hat die Klimakrise die hessischen Wälder in den vergangenen Jahren stark beeinträchtigt. Seit 2019 seien besonders große Schäden durch Trockenheit, Käfer und Pilzbefall entstanden. Ziel der hessischen Landesregierung sei es derzeit, die Wälder in Hessen wieder klimastabil aufzubauen, erläuterte das Ministerium.