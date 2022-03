Wallman: Auch in Krisenzeiten Finanzkontrolle wichtig

Der Präsident des Landesrechnungshofes Walter Wallmann. (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden/Darmstadt - Rechnungshofpräsident Walter Wallmann ruft die hessische Landesregierung auch in Krisenzeiten zu einer Kontrolle der Finanzen auf. „Wenn Leben und Gesundheit der Menschen bedroht sind, sei es durch Pandemie oder Krieg, rücken haushaltsrechtliche Fragen zunächst erst einmal in den Hintergrund“, erklärte Wallmann am Donnerstag. Sparsamkeit und Finanzkontrolle seien dennoch wichtig, da Ressourcen freigemacht werden müssten etwa aktuell für die Organisation und Unterbringung von Flüchtenden aus der Ukraine. Daher gelte sowohl für einen Landes- als auch einen Kommunalhaushalt, dass an einer Priorisierung von Aufgaben und Mitteln kein Weg vorbei gehe.

Hessens oberste Kassenprüfer nahmen bei ihrem digital vorgestellten Bericht zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes 2020 vor allem die Arbeit der Wachpolizei, der Veterinärverwaltung, der Studierendenwerke sowie die Digitalisierung der Verwaltung in den Fokus, um Fehlentwicklungen aufzuzeigen.

