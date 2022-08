Wallmann: Hessen ist verlässlicher Partner der Ukraine

Astrid Wallmann spricht im hessischen Landtag. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat der Ukraine zu ihrem Unabhängigkeitstag die Solidarität Hessens zugesichert. „Der Angriffskrieg Russlands bringt unvorstellbares Leid über die Menschen in der Ukraine“, erklärte sie am Mittwoch in Wiesbaden. „Die Ukraine darf in dieser schwierigen Zeit mit Hessen einen verlässlichen Partner und Freund an ihrer Seite wissen.“ Der Landtag hisste die ukrainische Nationalflagge. Am 24. August 1991 hatte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von Russland erklärt.

„Freiheit verpflichtet uns zu Solidarität und Menschlichkeit - und das gilt natürlich insbesondere, wenn die Freiheit direkt vor unserer Haustür in Europa bedroht ist“, erklärte Wallmann. Hessen unterstütze die Menschen in der Ukraine und kümmere sich auch um Kriegsflüchtlinge. „Wir alle sind aufgerufen, die Not der Menschen zu lindern und ihnen Hoffnung und Perspektiven zu geben.“ Die Landtagspräsidentin dankte den Hessinnen und Hessen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren.

