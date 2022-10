Warum es in Hessen nur eine Woche Herbstferien gibt

Die Herbstferien stehen vor der Tür – eigentlich die ideale Gelegenheit für einen Urlaub. In Hessen dauern die Ferien allerdings nur eine Woche. (Foto: Lukas Schulze/dpa)

WIESBADEN/MAINZ - Gerade hat das neue Schuljahr in Hessen und Rheinland-Pfalz begonnen, schon stehen wieder Ferien bevor. Doch die bieten in den Nachbarländern gleich eine knifflige Aufgabe: Die Termine sind nämlich ziemlich unterschiedlich. Gerade für Familien in Grenzregionen kann dies zur Herausforderung bei der Urlaubsplanung werden. So gibt es in Hessen nur eine Woche Herbstferien, in Rheinland-Pfalz zwei. Die Landesregierung in Mainz hat derweil bekannt gegeben, dass die „kleinen Ferien“ – die Winter- und Pfingstferien – bald ganz abgeschafft werden. Aber der Reihe nach.



Eltern schulpflichtiger Kinder in Hessen, die sich auf einen entspannten Herbsturlaub gefreut hatten, haben dieses Jahr Pech. Die Herbstferien dauern nur eine Woche: vom 24. bis 29. Oktober. In Rheinland-Pfalz gibt es bereits kommende Woche Ferien, sie dauern vom 17. bis 31. Oktober. Dort weiß man um die Probleme „zu kurzer“ Ferien: Seit der Einführung von abwechselnd Winter- und Pfingstferien fielen die Weihnachtsferien knapper aus, so dass Urlaub meist kaum möglich war, da nur auf die Zeit zwischen den Feiertagen beschränkt. Zum anderen gab es eine zeitliche „Kollision“ der Winterferien im Februar mit der Fastnachtskampagne – 2019 etwa wurde deswegen eigens der Jugendmaskenzug in Mainz verlegt, andernorts fiel er teilweise ganz aus.

„Hamburger Abkommen“ . Die Festsetzung der Ferientermine in den Bundesländern ist im Hamburger Abkommen von 1964 geregelt. Hier wurde für alle Bundesländer eine Feriendauer von 75 Werktagen pro Schuljahr (Samstage mitgezählt) festgelegt, außerdem die Vorgabe, dass die Sommerferien „in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen sollen“.

. Die in Hessen flexible Anzahl beweglicher Ferientage (in diesem Schuljahr vier, im nächsten drei) rührt ebenfalls von der Festlegung auf 75 Ferientage her: Um genau auf die Zahl zu kommen, wird mit beweglichen Ferientagen „aufgefüllt“. Daher schwankt deren Anzahl zwischen zwei und fünf pro Schuljahr. Die Verteilung ist von Schulamtsbezirk zu Schulamtsbezirk unterschiedlich. Auch in Rheinland-Pfalz können die Schulgemeinden über die Verteilung frei entscheiden. Die Zahl der beweglichen Ferientage ist indes nicht flexibel – für die Schuljahre 2024/2025 bis 2029/2030 sind weiter sechs vorgesehen.

Hessen und RLP nähern sich mit Ferienzeiten wieder an

Das soll sich aber wieder ändern: Die „kleinen Ferien“ werden ab dem Schuljahr 2024/2025 abgeschafft, um so „perspektivisch wieder längere Weihnachtsferien möglich“ zu machen, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit. Der Neuregelung der Ferientermine bis zum Schuljahr 2029/2030 sei ein Anhörungsverfahren vorausgegangen, bei dem „mehr als 50 Behörden, Gremien, Institutionen und Verbände nach ihrer Meinung gefragt wurden“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch.

Damit nähern sich die beiden Bundesländer künftig wieder aneinander an. Eigentlich sind sie gemäß dem „Hamburger Abkommen“, in dem die Festsetzung der Ferien geregelt ist, mit dem Saarland in einer „Ferien-Ländergruppe“; zuletzt sind sie aber immer unterschiedlichere Wege gegangen. So dauern die Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz diesmal bis 2. Januar (Hessen: bis 7. Januar), die Osterferien vom 3. bis 6. April 2023 (Hessen: 3. bis 22. April), dann unterbricht man noch mal vom 30. Mai bis 7. Juni für Pfingstferien – die es in Hessen nicht gibt. Die Sommerferien starten in den beiden Ländern wieder gemeinsam am 24. Juli 2023 und dauern (beiderorts!) bis 1. September.

Zurück zu den Herbstferien: Die werden in Hessen auch 2023 kürzer ausfallen. Grund dafür sind die späten Sommerferien: „Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass im Oktober zwei Wochen Ferien sind, wenn die Schule nach den Sommerferien gerade erst im September wieder begonnen hat“, erklärt das Kultusministerium. Damit die eingesparte Woche nicht verloren geht, werden im kommenden Frühjahr und 2024 die Osterferien jeweils auf drei Wochen ausgedehnt. Die Verkürzung der Herbstferien rechtsrheinisch ist also keine generelle Regelung, denn in den kommenden Jahren rücken die Sommerferien in Hessen wie in Rheinland-Pfalz wieder stetig nach vorne: 2024 beginnen sie am 15. Juli, 2025 am 7. Juli und 2026 bereits am 29. Juni. In diesen Jahren finden daher auch wieder zweiwöchige Herbstferien statt.

Letzte Pfingstferien im Mai 2024

Obwohl die Sommerferien auch in Rheinland-Pfalz spät endeten, betrifft die Herbstferien-Kürzung nur Hessen. Gab es im Nachbarland keine derartigen Erwägungen? Den Festlegungen der „kleinen Ferien“ gehe ein „umfassendes Anhörungsverfahren voraus“, heißt es aus dem Ministerium in Mainz. Daraus hätten sich „keine Überlegungen, die nächsten Herbstferien zu kürzen“, ergeben. Die Pfingst- und Winterferien im Wechselmodus waren beschlossen worden, um die Spanne zwischen Weihnachts-, Oster- und Sommerferien jeweils nicht zu lange werden zu lassen: So gibt es in den Jahren 2023 und letztmals im Mai 2024 noch Pfingstferien, 2022 gab es im Februar eine Woche Winterferien.

In Hessen hielt man seinerzeit an der alten Ferienordnung fest, die vier mal im Jahr längere Unterbrechungen vorsieht: „Sie stellt eine sinnvolle Verteilung der Ferien auf das Schuljahr dar, knüpft an Feiertage und die dadurch gegebene Rhythmisierung an und entspricht den Erwartungen“, begründete das Kultusministerium im Jahr 2013. Überlegungen, eine fünfte Ferienspanne einzufügen, seien nie in Erwägung gezogen worden, sagt das Ministerium auch heute noch auf Anfrage – „da sich die aktuelle Regelung gut bewährt hat“.