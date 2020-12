Weihnachtsgottesdienste: Kirchenpräsident will Orientierung

Ein Pfarrer faltet während eines Gottesdienstes die Hände. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Darmstadt - Nachdem Bund und Länder einen Lockdown für Deutschland verkündet haben, fordert der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung «möglichst bald eine gute und klare Orientierung» für die Kirchen. Im Mittelpunkt stehe dabei die Frage, wie mit Gottesdiensten an Weihnachten umgegangen werden solle, teilte Jung am Sonntag mit.

«Alle wollen, dass die Weihnachtsbotschaft Menschen erreicht und stärkt, und alle wollen, dass Menschen geschützt und nicht gefährdet werden», hieß es in der Mitteilung. «Es würde zu Recht als ein Widerspruch zur Botschaft des Festes empfunden, wenn Gottesdienste Menschenleben gefährden.» Dennoch sei es wichtig, Menschen in dieser Zeit seelsorglich zu begleiten. Laut Jung laufen die Abstimmungen der evangelischen Kirchen in Deutschland und mit der katholischen Kirche über das weitere Vorgehen bereits.

Bund und Länder hatten am Sonntag angesichts weiterhin hoher Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus einen harten Lockdown für Deutschland verkündet. Dieser soll ab kommendem Mittwoch in Kraft treten.