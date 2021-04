Weitere 1,5 Millionen können sich für Impfung anmelden

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Weitere 1,5 Millionen Menschen in Hessen können sich ab sofort für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag in Wiesbaden sagte, ist nun die Registrierung für die Priorisierungsgruppe drei möglich. Zu dieser Gruppe gehören neben Menschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sowie Angehörige bestimmter Berufsgruppen. Dazu zählen den Angaben zufolge unter anderem Menschen mit Immundefizienz oder Autoimmunerkrankungen sowie Herzinsuffizienz. Auch Feuerwehrleute und andere bestimmte Berufsgruppen sind nun berechtigt, sich für einen Impftermin anzumelden.

Bislang geimpft werden konnten in Hessen Angehörige der Priorisierungsgruppen eins und zwei. Dazu zählen unter anderem über 70-Jährige, Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen, Menschen mit einer schweren Vorerkrankung und besonders gefährdete Berufsgruppen. Die Priorisierungsgruppe zwei umfasst nach Angaben des Innenministeriums ebenfalls 1,5 Millionen Menschen. Die Registrierung von Personen, die den ersten beiden Priorisierungsgruppen angehören, ist weiterhin möglich.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-327203/2