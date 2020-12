Weitere 903 Corona-Infektionen in Hessen gemeldet

Ein leeres Bett steht in einer Intensivstation. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden - In Hessen sind binnen 24 Stunden weitere 903 Corona-Infektionen gemeldet worden. Insgesamt liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei nunmehr 130 109, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin (Stand 26. Dezember 0.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Land stieg um 27 auf 2423. Damit kommt Hessen landesweit in den vergangenen sieben Tagen auf 169 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Während der Feiertage und zum Jahreswechsel sei bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass weniger getestet und weniger Ergebnisse gemeldet würden, erklärte das RKI.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden zuletzt in Hessen 482 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Freitag 12.15 Uhr). Das entsprach 29 Prozent aller belegten Intensivbetten. 246 Covid-19-Patienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1689 von 2041 Intensivbetten belegt.