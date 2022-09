Weitere Millionen-Corona-Hilfen für Heilkurorte in Hessen

Michael Boddenberg (CDU), Finanzminister des Landes Hessen, im Landtag. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Die hessische Landesregierung unterstützt die Heilkurorte im Land mit weiteren fünf Millionen Euro zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. Der dritte und letzte Teil der Krisen-Hilfe von insgesamt 15 Millionen Euro sei nun ausgezahlt worden, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Heilkurorte seien in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen. Kurgäste hätten wegen der Kontaktbeschränkungen gar nicht oder nicht so zahlreich wie in normalen Zeiten kommen können. Die Thermen mussten vorübergehend schließen oder den Zugang beschränken. Gleichzeitig habe es hohe laufende Kosten der Gesundheitsinfrastruktur rund um die Bäder gegeben, erklärte der Minister die finanzielle Unterstützung.

Die Verteilung der Gelder auf die einzelnen Kurorte wurde nach Angaben von Boddenberg mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Heilbäderverband abgestimmt. In sie seien die Zahl der Betten, der Übernachtungen und der Einwohner eingeflossen.

