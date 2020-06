Weitere Vernehmungsvideos im Lübcke-Prozess

Ein Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Der Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) wird heute fortgesetzt. Anklage und Verteidigung bekommen dabei Gelegenheit, sich zu einem Vernehmungsvideo zu äußern, das am vorangegangenen Verhandlungstag gezeigt worden war. Außerdem soll ein weiteres Vernehmungsvideo in die Beweisaufnahme eingebracht werden.

Vor dem Staatsschutzsenat des OLG müssen sich der mutmaßliche Täter Stephan Ernst sowie der wegen Beihilfe angeklagte Markus H. verantworten. Der CDU-Politiker Lübcke war im Juni 2019 im Garten seines Wohnhauses erschossen worden. Die Anklage wirft Ernst vor, aus rechtsextremistischen Motiven heraus die Tat begangen zu haben. In dieser Woche sind noch zwei weitere Verhandlungstage vorgesehen.