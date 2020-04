Weiterer Suizid im hessischen Finanzministerium

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer war am 28. März tot aufgefunden worden. Nun hat sich offenbar ein weiterer Mitarbeiter des Finanzministeriums das Leben genommen. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Nur drei Wochen nach dem mutmaßlichen Freitod von Thomas Schäfer hat sich ein weiterer Mitarbeiter des hessischen Finanzministeriums das Leben genommen. Wie Staatssekretär Martin Worms an die Mitarbeiter des Finanzministeriums in Wiesbaden in einer internen Mail, die dieser Zeitung vorliegt, schrieb, sei der Beamte leblos in seinem Büro aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei "ist von einem selbstgewählten Freitod auszugehen".

Erst Ende März hatte der Suizid des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer im ganzen Land große Bestürzung ausgelöst. „Thomas Schäfer war für uns nicht nur ein Kollege, Thomas Schäfer war für uns ein Freund“, sagte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU). Die Todesnachricht lasse einen zurück mit einem Gefühl der Betäubtheit. „Wir können nicht begreifen, was geschehen ist“, sagte Rhein. „So aus dem Leben zu gehen, dass entspricht nicht dem, wie wir ihn teilweise seit Jahrzehnten kennen und kannten.“