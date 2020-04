Weitgehendes Kontaktverbot gilt in Hessen bis nach Ostern

Hessen im Corona-Modus: Das Kontaktverbot führt - wie hier auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt - zu leeren Straßen. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Das weitgehende Kontaktverbot wegen der Corona-Krise gilt auch in Hessen über die Osterfeiertage hinaus. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einer Telefonschalte zwischen Bund und Ländern. Die Maßnahme sieht unter anderem vor, dass Menschen grundsätzlich nur alleine oder zu zweit aus dem Haus gehen dürfen. Ausgenommen sind Familien und häusliche Gemeinschaften. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

"Die Entwicklung in den letzten Tagen ist eher moderat, aber sie lässt noch keine generelle Einschätzung zu", betonte Bouffier. Entscheidend sei, dass die Ausbreitung immer noch viel zu rasch voranschreite. Daher sollte weiter jeder Kontakt außerhalb der Familie gemieden werden - soweit das irgendwie möglich sei. "Es scheint so zu sein, dass das wirkt." Aber es gebe noch keine valide Entwicklung. Bund und Länder wollen nach den Osterferien erneut gemeinsam beraten, wie es weitergehen soll. Grundlage sei stets der medizinische Rat der Experten.

Bouffier warb für Verständnis, dass künftig - bis auf wenige Ausnahmen - ein generelles Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altenheime gilt. "Das ist schwer, das ist auch etwas, was ans Herz geht, denn man möchte ja gerne diesen Kontakt gerade mit den älteren Menschen aufrechterhalten. Aber wir dürfen sie nicht gefährden." Bislang galt - zumindest formal - ein Besuchsrecht für eine Person von einer Stunde pro Tag. Viele Einrichtungen hatten auch dies bereits unterbunden.

Eine Pflicht zum Tragen von Masken für die Bevölkerung soll es in Deutschland und Hessen nicht geben. "Eine Maske, die wirklich umfassend schützt, die müssen wir zunächst einmal zur Verfügung stellen insbesondere ... dem Gesundheitssystem." In der Woche vor Ostern wolle Hessen entscheiden, ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen können, sagte der Ministerpräsident. Der erste Schultag nach den Ferien wäre Montag, der 20. April.

