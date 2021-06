Weniger Anmeldungen: Testcenter bleiben samstags zu

Ein Aufsteller mit dem Schriftzug «Corona-Testcenter» steht im Gewerbepark Kadruf in Kassel. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Wegen der sinkenden Zahl der Anmeldungen wird die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) die Öffnungszeiten ihrer Corona-Testcenter ändern. Bereits ab dieser Woche würden die Einrichtungen in Kassel, Darmstadt, Gießen und Wiesbaden samstags geschlossen bleiben, teilte die KVH in Frankfurt am Dienstag mit. In Fulda und Frankfurt öffnen die Testcenter zum letzten Mal samstags am 10. Juli. Zudem wird das Testcenter in Herbstein zum 1. August geschlossen. Die Zahl der testwilligen Bürger ist laut Mitteilung seit Wochen stark rückläufig.

