Weniger ausländische Erstsemester an hessischen Hochschulen

Wiesbaden - An den hessischen Hochschulen haben sich im Studienjahr 2020 insgesamt rund 41 800 Studierende erstmals eingeschrieben. Das entspricht einem Rückgang von 3,4 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Dabei sei die Zahl der ausländischen Erstsemester, die ihre Studienberechtigung im Ausland erworben haben, um fast ein Fünftel (18,7 Prozent) zurückgegangen. Die Zahl der deutschen Studierenden im ersten Semester sei dagegen im Vergleich zum Jahr 2019 nahezu unverändert geblieben, stellten die Statistiker fest. Die stärksten Rückgänge habe es bei Erstsemestern aus China und den Vereinigten Staaten gegeben. Diese Entwicklung hänge mit der Corona-Pandemie zusammen.

