Weniger Neu-Azubis: Hessen startet Kampagne mit Influencern

Wiesbaden - Mit einer Werbeoffensive in den sozialen Netzwerken will das Land Hessen mehr junge Leute für eine duale Ausbildung begeistern. Die Zahl der neuen Azubis sei zu Beginn des Ausbildungsjahres 2020 wegen der Corona-Pandemie um 13,2 Prozent im Vergleich zum Jahr davor zurückgegangen, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch. Da Berufsbildungsmessen, Azubi-Speed-Datings oder persönliche Beratung in den Schulen nicht angeboten werden konnten, versuche man die Jugendlichen nun digital zu erreichen.

So soll der Nachwuchs in den sozialen Medien über Berufschancen informiert werden. «Wir brauchen andere Wege, um auf die Chancen einer dualen Ausbildung aufmerksam zu machen. Die Sozialen Medien sind die digitalen Bürgersteige von heute», sagte Al-Wazir. Daher würden nun Influencer über Instagram, Youtube, Tiktok und Twitch mit kurzen Videos aus ihrem Berufsalltag als Maßschneiderin, Lackierer oder Bäcker berichten. So erreichen Vorbilder wie Fliesenlegermeister Johannes und Azubis aus anderen Handwerksberufen mehrere Tausend Interessierte am Tag.

Hessen fördert das Programm mit insgesamt neun Millionen Euro. Damit sollen auch Azubigehälter bezuschusst und Unternehmen in ihren Ausbildungsmöglichkeiten unterstützt werden. Für den Ausbildungsbeginn 2021 haben sich rund 29.300 Menschen beworben, die Hälfte davon konnte bislang an Unternehmen vermittelt werden. Duale Ausbildung bedeutet, dass Lehrlinge eine Ausbildung in Betrieben absolvieren und zugleich auf eine Berufsschule gehen.

