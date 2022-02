Wetterdienst warnt: Antonia bringt Orkanböen in der Nacht

Wie hier in Berlin hatte Sturmtief Zeynep am Wochenende schwere Schäden verursacht und auch kräftige Bäume gefällt. Nun kommt Tief Antonia und soll Orkanböen auch in der Region mit sich bringen. (Foto: dpa)

OFFENBACH - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat am Sonntag für weite Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz Unwetterwarnungen veröffentlicht. Nachdem die Sturmtiefs Ylenia und Zeynep weitergezogen sind und vor allem in Norddeutschland Todesopfer gefordert und schwere Schäden verursacht haben, kommt nun Antonia mit Regen und erneut Sturm. Nach DWD-Angaben muss jetzt auch in der Mitte Deutschlands mit teils schweren Orkanböen gerechnet werden.