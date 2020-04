Wie groß ist die Infektionsgefahr beim Zahnarzt?

Ein Abstand von anderthalb bis zwei Metern ist bei der Zahnarztbehandlung schwerlich einzuhalten. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Es war eine kurze Meldung, die Hans-Joachim Klee aus Wiesbaden in Wallung versetzte: Die Gefahr, sich beim Zahnarzt mit dem Coronavirus anzustecken, sei „sehr, sehr gering“. So hatte das Michel Frank, Präsident der Landeszahnärztekammer in Hessen, gesagt. Und zugefügt, es sei nicht nötig, auf geplante Behandlungen zu verzichten.

Dentist warnt vor Infektionskette

Klee ist selbst Zahnarzt. Er sagt, er könne auch bei penibler Anwendung aller bekannten Hygienevorschriften nur schwer sicherstellen, dass sich keiner seiner Mitarbeiter bei einem Patienten ansteckt. Denn der geforderte Abstand von anderthalb bis zwei Meter sei während der Behandlung kaum zu gewährleisten.

Ihm geht es nicht um Patienten, die sich mit dem Virus bereits infiziert haben. Die könne man herausfiltern. Es geht ihm um jene, die infiziert sind, aber noch keine Symptome zeigen. Zahnärzte oder ihre Mitarbeiter, die sich bei diesen Patienten mit Corona anstecken, seien in den ersten Tagen zunächst einmal ohne Symptome, würden in dieser Zeit aber das Virus an andere weitergeben.

Klee klagt, wer seine Praxis schließe, ohne einen Vertreter anzugeben, den bedrohe die Kassenzahnärztliche Vereinigung in Hessen mit einer Konventionalstrafe. „Also bleiben die Praxen geöffnet, wenn auch in Kurzarbeit mit geringeren Öffnungszeiten.“

Bei der Landeszahnärztekammer in Frankfurt weiß man, dass die Darstellung des Kammerpräsidenten Michael Frank polarisiert hat. Es habe „viele Anfragen seitens unserer Mitglieder“ gegeben, heißt es diplomatisch. Am Donnerstagabend hat die Kammer deshalb klargestellt, „dass das Covid-19-Virus für Risikogruppen unter unseren Patienten eine besondere Gefahr darstellt, der entgegengetreten werden muss“. Zahnärzte hätten in Abstimmung mit den Patienten zu entscheiden, ob eine geplante Behandlung stattfinden kann, und müssten dabei gegebenenfalls auch die Bedenken des Praxisteams berücksichtigen.

Dabei ist Frank mit seiner Meinung nicht allein. Auch Karsten Heegewaldt, Präsident der Zahnärztekammer Berlin, sieht derzeit keinen Grund, warum Patienten einen Zahnarztbesuch meiden sollten. Die Hygienemaßnahmen seien ausreichend, sodass weder für Patienten noch für die Zahnärzte und deren Mitarbeiter eine Gefahr drohe.

Doch Wilfried Woop, Präsident der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz, sieht das differenzierter. Auch er lobt die hohen Hygienestandards in den Praxen. Gleichwohl sieht er die Behandlung in Corona-Zeiten „nicht ganz so sorglos, weil wir ganz eng mit den Patienten zu tun haben“. Keiner müsse Angst haben, bei einer Zahnarztbehandlung mit Corona infiziert zu werden. Der Aufwand, der deshalb betrieben werden müsse, sei aber extrem hoch. Woops Rat daher: Planbare Behandlungen verschieben.

Wegen möglicher Infektionsgefahren Praxen zu schließen, wäre vor allem für jene Dentisten ein wirtschaftliches Abenteuer, die als Neueinsteiger in Einrichtung und Personal investiert haben.

Die Bundeszahnärztekammer ist jedenfalls bemüht, mögliche Gefahren zu relativieren, verweist darauf, dass Zahnärzte in Wuhan im Dezember und Januar – als die Probleme, die das Coronavirus verursacht, noch nicht bekannt waren – 120 000 Patienten unter normalen Bedingungen behandelt hätten. Trotzdem hätten sich „nur“ neun von 1 098 Mitarbeitern infiziert – und von diesen drei zu Hause. Die chinesischen Kollegen führten die äußerst geringe Infektionsrate „auf die konsequente Umsetzung der klassischen Schutzmaßnahmen zurück“.

Demgegenüber berichtet Zahnmediziner Klee von einer Videokonferenz, an der neben fünf Universitätsprofessoren – unter anderem aus Marburg und Mainz – auch Zhuan Bian, Professor an einer Universität in Wuhan, teilgenommen habe. Klee war danach klar geworden, „dass wir mit unserem einfachen Mund-Nasen-Schutz, Handschuhen und Brille nicht annähernd geschützt arbeiten können“.