Wieder mehr Gerichtsverhandlungen ab nächster Woche

Wiesbaden - An den hessischen Gerichten werden ab nächster Woche wieder mehr Verhandlungen und Anhörungen stattfinden. Der eingeschränkte Krisenbetrieb sei zwar ohne nennenswerte Probleme gelaufen, sagte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Freitag in Wiesbaden. «Dennoch war es uns allen relativ schnell nach Beginn der Krise ein großes Bedürfnis, bald wieder den Betrieb hochzufahren und den Weg zur Rückkehr in den Normalbetrieb zu beschreiten.»

Auf Grundlage des erarbeiteten Hygienekonzepts, das etwa die Anmietung externer Räumlichkeiten für größere Verhandlungen und die Ausstattung von Gerichtssälen mit variablen Acrylglastrennwänden beinhaltet, werden die Gerichte ab Montag den Sitzungsbetrieb deutlich ausweiten, kündigte die Ministerin an. Dabei gelte in Gerichtssälen und in den Gerichtsgebäuden grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den einzelnen Personen.