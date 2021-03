Wiesbaden bedauert Entscheidung zu Modellstädten

Gert-Uwe Mende (SPD), Oberbürgermeister der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden will trotz einer gegenteiligen Entscheidung der Landesregierung zur Modellstadt für die kontrollierte Aufhebung von coronabedingten Einschränkungen werden. Die Stadt sei weiter bereit für ein solches Projekt, erklärte am Dienstag Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Die Entscheidung der Landesregierung fiel am Dienstag für Baunatal, Alsfeld und Dieburg.

«Selbstverständlich bedauern wir diese Entscheidung», erklärte Mende. «Wir verstehen, dass das Land angesichts der steigenden Infektionszahl und dem damit verbundenen Risiko nur sehr begrenzte und vorsichtige Modelle zulässt.» Es dürfe aber nicht der Eindruck entstehen, «dass Handlungsspielräume eröffnet werden, die tatsächlich jedoch verwehrt sind».

Wiesbaden hatte am Dienstag eine Inzidenz von 99,1 Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. In ganz Hessen waren es 140,9.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-33080/2