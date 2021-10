Wiesbaden: Sprengtermin für Salzbachtalbrücke steht fest

Blick auf die Wiesbadener Salzbachtalbrücke und die unter ihr ablaufenden Sicherungsarbeiten. (Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha)

WIESBADEN - Der Sprengtermin steht nun fest. Am Samstag, 6. November, soll die Salzbachtalbrücke gesprengt werden. Das haben die Stadt Wiesbaden und die Autobahn GmbH bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Rathaus nun bekanntgegeben. Wie bereits berichtet, soll die Sprengung an einem Samstagmittag durchgeführt werden. Dafür werden weitreichende Sicherungsmaßnahmen des Verkehrs und der Anwohner in den umliegenden Wohngebieten notwendig.



Nachdem die Autobahnbrücke am 18. Juni abgesackt war und seitdem für den Verkehr komplett gesperrt ist, haben die Verantwortlichen nach einem geeigneten Termin für die Sprengung der Nord- und Südbrücke gesucht. Kurz nach dem Vorfall wurde von der Autobahn GmbH kommuniziert, die Brücke bereits Mitte August sprengen zu wollen und mit dem Neubau beider Brücken zu beginnen. Nachdem besondere Sicherungsmaßnahmen notwendig wurden, um die Brücke für weitere Arbeiten zur Vorbereitung der Sprengung zu sichern, wurde der Sprengtermin auf Ende Oktober/Anfang November verschoben.

Weitere Informationen rund um die Sprengung folgen.