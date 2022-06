Wildgriller in Wiesbaden sorgen für Ärger

ÖFFENTLICHE GRILLPLÄTZE

Öffentliche Grillplätze und Feuerstellen gibt es unter anderem auf dem Alten Friedhof, in der Felsengruppe im Nerotal, Kamphütte Nähe Fasanerie, Rambacher Dreieckswiese (Goldsteintal), Heidehütte Heßloch, Am Wickerbach in Igstadt, Auringer Straße in Kloppenheim, Heuweg in Sonnenberg, Pfingstbornanlage Breckenheim, hinter dem Frauensteiner Sportplatz.