Winterliches Wetter mit Schnee und Glätte Hessen

Ein Nadelwald ist mit Schnee bedeckt. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Offenbach - Die Hessen müssen sich auf winterliches Wetter mit Schnee einstellen. Am Donnerstagmorgen sei bereits mit leichtem Frost und Glätte zu rechnen. Ab dem Nachmittag komme Regen auf, dieser führe im Bergland zu Schnee und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt. Der Regen lässt nach bei Tiefstwerten zwischen ein und minus zwei Grad. Vor allem im Bergland müssen sich Autofahrer jedoch weiterhin auf Glätte und etwas Schnee einstellen.

Auch am Freitag bleibt es laut DWD überwiegend stark bewölkt. Im Tagesverlauf komme von Westen her Regen auf, während im Bergland Schnee falle. Die Temperaturen erreichen maximal zwei bis vier Grad, und es besteht weiterhin Glättegefahr.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-313099/2