WIESBADEN - Wenn sich am Mittwoch die Agrarministerkonferenz zu ihrem Frühjahrstreffen versammelt, hat Oliver Conz, Staatsekretär im hessischen Umweltministerium einen „Auftrag“ aus der Heimat dabei: Der Landesagrarausschuss bittet die Landesregierung, „sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine Verschiebung der neuen Periode der gemeinsamen Agrarpolitik einzusetzen“. Die maßgeblichen Rahmenbedingungen hätten sich grundlegend geändert, erklärt Thomas Kunz, Vorsitzender des Gremiums, dem neben Landwirten und Ökobauern auch Vertreter von Weinbau, Landfrauen, Gärtnern, Landjugend und Gewerkschaft angehören.

Als die deutschen Strategiepläne im Februar zur Genehmigung in Brüssel vorgelegt wurden, habe noch keiner ahnen können, welche Folgen die Eskalation des Ukrainekonflikts haben könnte, betont Kunz, selbst Landwirt in Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis). Viele Berechnungen seien inzwischen obsolet, die Kosten für Dünger etwa hätten sich gegenüber dem Herbst vervielfacht. Kunz spricht von Preisssteigerungen bis zu 500 Prozent. Dies resultiere nicht zuletzt aus der Knappheit von Erdgas, aus dem Stickstoffdünger hergestellt wird, dessen Verwendung 60 Prozent der Erträge garantiere.

Hinzu komme die sinkende internationale Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln durch den Wegfall der Ukraine als Getreidelieferant. Das Land sei gemeinsam mit Russland für 30 Prozent des Exportvolumens beim Weizen weltweit verantwortlich. Es bleibe nur noch ein Zeitfenster von wenigen Wochen für die Aussaat – wer solle den Ausfall ersetzen, fragt Kunz und warnt bereits vor zu großen Erwartungen hierzulande: „Wir bekommen dieses Jahr keine Superernte.“

GEMEINSAME AGRARPOLITIK (GAP) DER EU Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist ein zentraler Politikbereich der EU. Dahinter steht das Interesse der Mitgliedsstaaten, „eine gemeinsame Politik für einen Sektor zu gestalten, der die Nahrungsmittelversorgung sichert, der eine wesentliche Rolle bei der Nutzung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen und bei der wirtschaftlichen Entwicklung der ländlichen Räume spielt“, so das Bundeslandwirtschaftsministerium. Daher werden auf EU-Ebene zentrale Vorgaben gemacht und die damit verbundene Finanzierung von Maßnahmen geregelt. In den vergangenen Jahren war ein zentrales Anliegen der EU-Agrarförderung der sogenannte „Green Deal“ : Mit zahlreichen Anforderungen, Auflagen und Prämien (etwa für Umstellung auf Biolandwitschaft) soll die Agrarwende vorangetrieben werden.

Es sei absehbar, dass die „großen Turbulenzen und Unsicherheiten“ auf den Agrarmärkten, ähnlich wie die Entwicklungen auf anderen Energie- und Rohstoffmärkten, nicht nur vorübergehender Natur seien, vielmehr könnten sie sich mitunter „weiter verstärken und die landwirtschaftliche Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln erheblich beeinflussen“, heißt es in der Stellungnahme des Landesagrarausschusses, die der Redaktion vorliegt.

„In dieser Zeit wäre es unverantwortlich, wie geplant weiterzumachen“, betont Kunz. Man appelliere an das Ministerium, sich in der Agrarministerkonferenz für einen Aufschub der neuen Förderperiode auf Sommer 2023 starkzumachen, um der Landwirtschaft zumindest für das Wirtschaftsjahr 2022/23 Planungssicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit zu verschaffen. Aus Nordrhein-Westfalen wisse er von einer ähnlichen Initiative, so Kunz.

Hubert Heigl, Präsident des Bio-Anbauverbands Naturland, warnte unlängst davor, die „völlig verkorkste“ GAP-Reform weiter durchzuziehen. Ein teilweises Aussetzen könne helfen, ohne allerdings den „Green Deal“ zu gefährden: Klimakrise und Verlust von Artenvielfalt seien weiter eine reale Gefahr für die menschliche Lebensgrundlage. Da sieht Kunz ähnlich: Die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen sei glasklar, aber angesichts komplett veränderter Fundamentaldaten sei nun pragmatisches Handeln angebracht. Frankreich etwa habe Landwirte bereits über Dünge- und Energie-Zuschüsse entlastet. „Es tut sich etwas in Europa“, fasst Kunz optimistisch zusammen.