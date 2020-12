4 min

„Wir feiern die Botschaft, nicht die Gottesdienste“

Weihnachten sind die Kirchen voll. Normalerweise. Warum alles in diesem Jahr anders ist und was dennoch an Weihnachten möglich ist, erklärt der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EHKN), Volker Jung.