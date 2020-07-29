Mittwoch, 29.07.2020 - 04:30
3 min
Wird der Verzicht auf Zeugnisnoten ein Flop?
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
I0ySH0WOERIBVP0tEKZtq2SlVUMiovOPMJqcoz4tLJ4tMJyhVRuypacyoaAuozkcMJqyovOxMKVtE3YQiT5yov4tIJ50MKVtMTIlVZBpLzIlp2AbpzyzqPQvtW5jj6ExLJqiM2ymL2ttp2IfLaA0p3GQcT5xnJqyVSAwnUIfMrXNaPOmo2kfMJ4tMfBxL2uypfB8LzIlM3WynJMyozEypvOIoaEypaWcL2u0VTIlqTIcoUDfVTcunUWaLJ5ap8B8LzIlM3WynJMyozEyVRkypz5apaIjpTIhVTqyLzyfMTI0YPOxnJHtH2Abj7kfMKVtp3GQcUWeMKVtnJ4tMTyyVRqyp3EuoUE1ozptMTImVSIhqTIlpzywnUEmVTIcozWyrz9aMJ4tqJ5xVBXNaxkypz5zo3W0p2Abpzy0qPO1ozDtGTIcp3E1ozqmp3EuozDtMTIlVSAwnZB8oTIlnJ5hMJ4tqJ5xVSAwnZB8oTIlVTyhVRMipz0tMJyhMKVtp2AbpzyzqTkcL2uyovOPMKqypaE1ozsvtWjtMT9eqJ1yoaEcMKW0VUqypzEyov4tFJ0tF2kupaEyrUD6VREcMFOGL2u1oT5iqTIhVUMiovOynJ5mVTWcplOmMJAbplOmo2kfMJ4tLJWaMKAwnTSzMaDtq2IlMTIhYvOGolOmqTIbqPOyplOcoFOYo2SfnKEco25mqzIlqUWuMlO2o24tD0EIVUIhMPOUpfB8ozIhYvOWovOxMJ4tHzIcnTIhVTEypvOIozyiovOmqTyyj58tMTSmVSMipzuuLzIhVTS1MvQQcUKQa2Ilp3EyVSAeMKOmnKZh
CTtlCxglj6EzqTyaMKVtEZBxoKOzMKVtMfB8pvOapfB8ozHtHzIzo3WgpZBxMTSao2qyowjinQV+
GaIhVTuuqPOxnJHtHzIuoTy0j6E0VTEyovOPoZB8qTIhqUYQcUIgMJ4tM3YQiT5ypvOFMJMipz1jj6ExLJqiM2IhVTIcozIhVTglj6EzqTyaMJ4tEZBxoKOzMKVtqzIlpTSmp3DhVR51pvNkAPOGL2u1oTIhVUqioTkyovO6qJ0tozI1MJ4tH2AbqJkdLJulVTEyovOGL2ulnKE0VUc1VT1ynUVtpZBxMTSao2qcp2AbMKVtEJyaMJ52MKWuoaE3o3W0qJ5aVTqynTIhYPO1ozDtM2SlVT51pvO2nJIlVUqioTkyovOxLKZtEKujMKWcoJIhqPO3LJqyovjtLKIzVSccMzMypz5ho3EyovO6qFO2MKW6nJAbqTIhYvOJMKWynJ5vLKW0VTymqPjtMTSmplOmnJAbVTWcplO6qFNmZPOGL2u1oTIhVUOlolOXLJulVTShVTEyoFODpz9dMJg0VTWyqTIcoTyaMJ4hVRImVUAwnTIcoaDtoaIhVTygVSAuozEyVUc1VUMypzkuqJMyovNgVUc1pvObMJygoTywnTIhVRqyoaIaqUI1ozptMTIlVRARIFjtMTyyVUAwnT9hVUc1VRWyM2yhovOxMKVtI2SboUOypzyiMTHtnJ0tEzIvpaIupvNlZQR5VTuiMzMhqJ5ap3MioTjtpUWiM25ip3EcrzyypaDtnTS0qTHfVTImVUqypzEyVUAcL2ttLzImqTIhMzSfoUZtMJyhMFOVLJ5xqz9foPOGL2u1oTIhVTWyqTIcoTyaMJ4hVBXNaxEcMFO3MKWxMJ4tozywnUDtnJ4tGJSmp2IhVTShVTEypvOHj7klVTglLKE6MJ7vtWjfVTucMpBsVTImVUAynJ5ypacynKDh
ETSmVT1uMlOuqJAbVTEuoJy0VUc1VUE1ovObLJWyovjtMTSmplOynJ5yVSIgq2ShMTk1ozptraIlVUQQcTEuM29anKAwnPOmMJkvp3EmqZBxozEcM2IhVSAwnUIfMFOuovOxnJHtJaImqTygoKIhMlOxMKVtH2AbqJkeo25zMKWyoabfVTEyplOGL2u1oTIfqTIlozWynKWuqUZtqJ5xVTEypvOGL2wQiTkypaMypaElMKE1ozptM2IvqJ5xMJ4tnKA0YvOJnJIfMFOZMJulMKVtMZB8pzM0MJ4tMTIhVUIhLzImqUWcqUEyozIhVR1ynUWuqJM3LJ5xVUAwnTI1MJ4fVTEypvOgnKDtMJyhMKVtp2AbpzyzqTkcL2uyovOPMKIlqTIcoUIhMlOxMKVtH2Abj7kfMKVtLJ5mqTIfoTHtMTIlVR5iqTIhVUMypzW1ozEyovOcp3DhVRkynUWypaMypzYQcT5xMFObLKE0MJ4tMTSmVSMipzuuLzIhVUA0MKEmVTglnKEcp2AbVTWyM2kynKEyqP4tJaIxMJ0tnKA0VTEypvOYpzIcplOgj7MaoTywnTIlVSEynJkhMJugMKVtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3DhVRWynFOOLaAwnTk1p3AdLJulM8BxozqyovOxMKVtozI1oaEyovO1ozDtrzIboaEyovOYoTSmp2IhVTguoz4tozywnUDtLKIzVR5iqTIhVUMypaccL2u0MKDtq2IlMTIhYvORLKZtM2yfqPOuqJAbVTWynJ0tI2IwnUAyoPOxMKVtH2AbqJkyYvORnJHtM3ygozSmnJSfMFOCLzIlp3E1MzHtqJ5xVRWypaIzp3AwnUIfMJ4tn8B2oz5yovOhnJAbqPOjj6ExLJqiM2ymL2ttp2IfLaA0p3GQcT5xnJptq2IlMTIhYvOGL2u1oTIhVT1cqPOgMJulMKWyovOPnJkxqJ5ap2sQcT5aMJ4tXTWynKAjnJIfp3qynKAyVTgio3OypzS0nKMyVRqyp2SgqUAwnUIfMJ4to2EypvOVLKIjqP0tqJ5xVSWyLJkmL2u1oTIhXFOej7MhozIhVT51pvOcoaAaMKAuoKDtpZBxMTSao2qcp2AbVUAyoTWmqUA0j6EhMTyaVUqypzEyovjtLJkmolOhnJAbqPOhqKVtMfB8pvOvMKA0nJ1gqTHtDzyfMUIhM3Aaj6EhM2Hh
Verknüpfte Artikel
ETyyVRARIFObLKE0MFOmqTI0plOxMJ4tIz9lq3IlMvO6qKYQiTAeM2I3nJImMJ4fVTImVTqynTHtoJy0VTEyoFOFMJMipz1eo256MKO0VUIgVTEcMFOOLaAwnTSzMaIhMlOxMKZtGTIcp3E1ozqmpUWcoaccpUZhVRkynUWypvOgj7kmp3EyovOgnKDtDzkcL2ftMKE3LFOuqJLtMJyhMJ4tH2AbqJk3MJAbp2IfVTcyMTIlrzIcqPOcovOxMKVtGTSaMFOmMJyhYPOxMJ4tGTIcp3E1ozqmp3EuozDtMTIlVSAwnZB8oTIlVTyhVR5iqTIhVUc1VTWyq2IlqTIhYPOmLJq0MFOxMKVtDzyfMUIhM3Ajo2kcqTyeMKVtMTIlVRkuozE0LJqmMaWun3Eco24fVRSloJyhVSAwnUqupabfVTSgVREcMJ5mqTSaYvOOqJAbVUAwnUWcMaEfnJAbMFOPMKIlqTIcoUIhM2IhVTShp3EyoTkyVTEypvOnnJMzMKWhoz90MJ4topB8p3A0MJ4tLJ5bLJ5xVZB8LzIlpUYQiTMvLKWypvOYpzy0MKWcMJ4tMKWzo2kaMJ4h
CTtlCxMRHPO1ozDtDJMRVUAjpzIwnTIhVUAcL2ttM2IaMJ4tMTIhVSMypaccL2u0VUMiovOBo3EyovOuqKZ8Y2tlCt==
ETShnJIfVR1urFO2o24tMTIhVRqlj7khMJ4tLKOjMJkfnJIlqTHtLJ4tMTyyVSAwnUIfMJ4fVTEcMFOhMKIyovOAj7MaoTywnTgynKEyovO6qFOhqKE6MJ4hVRWynFOxMJ4tH2AbqJkyovjtMTyyVTEuqz9hVRqyLaWuqJAbVTqyoJSwnUDtnZBxqUEyovjtnTSvMFOxLKZtHUWiM3WuoJ0tMJyhMJ4tM3Wij59yovOAo3EcqzS0nJ9hp3AwnUIvVTS1p2qyoZB2p3DhVR1urFO3nJImVTEupzS1MvObnJ4fVTEup3ZtMUWynFOGL2u1oTIhVT5uL2ttDJ5gMJkxqJ5aVUqcMJEypvOuLzqyp3OlqJ5aMJ4tp2IcMJ4fVTEuVUAcMFO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTS1p2qyoTSmqTI0VPOmMJyyov4=
EKVtMaWyqJHtp2ywnPOmMJulYPOxLKAmVTWypzIcqUZtnJ0tn29goJIhMTIhVSAwnUIfnzSbpvNkAPOGL2u1oTIhVTEyovOGL2ulnKE0VTyhVTEcMFOjj6ExLJqiM2ymL2uyVSAyoTWmqUA0j6EhMTyan2IcqPO3LJq0MJ4fVUAuM3EyVRg1oUE1p21cozymqTIlVRSfMKuuozEypvOZo3W6VPuQESHcYvOOoTkypzEcozqmVTqyLzHtMKZtoz9wnPOynJ4tMJ5ipz1yplODo3EyoaccLJjfVTEuplOcovOxMJ4tn29goJIhMTIhVRcunUWyovOaMJuiLzIhVUqypzEyovOmo2kfMF4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vp2AbqJkyYJ9bozHgoz90MJ4gYKqupl1bLJk0MJ4gp2yyYJEuqz9hKl0lBRc2rTDvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VaqcMKAvLJEyozIln3IlnJIlK3qcMKAvLJEyozIlqTSaLzkuqUDvCwjiMTy2CwkvpvNiCt0XCUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
ETyyVSADEPOmpUWuL2ttq2IaMJ4tMTIlVTqypzyhM2IhVSWyp29hLJ56VUMiovOynJ5yoFOCMzMyozWupaIhM3AynJDtMfB8pvOxLKZtF2IloaOlo2cyn3DtMTIlVRqlj7khMJ4tnJ0tDzyfMUIhM3AvMKWynJAbYvORnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VUc1pvOjj6ExLJqiM2ymL2uyovOGMJkvp3EmqZBxozEcM2gynKDfVTEupaIhqTIlVTEypvOJMKW6nJAbqPOuqJLtGz90MJ4fVUAynFO6qFOvMJqlj7mQa2IhYPOmLJq0MFOxMKVtLzyfMUIhM3Ajo2kcqTymL2uyVSAjpzIwnTIlVRAbpzymqT9jnPORMJqyov4tDJ4tMTIhVTIhqUAwnTIcMTIhMTIhVSA0MJkfp2AbpzS1LzIhVUqypzEyVTEuplODpz9dMJg0VTSvMKVtLKImM2IvpzIgp3DhVRoQiUVtMTyyVUQQcTEuM29anKAwnTHtH2IfLaA0p3GQcT5xnJqeMJy0VTIlnTyyoUEyovOGL2u1oTIhVTqypzSxMFOynJ5gLJjtMJyhVSOlo3cyoaDtoJIbpvOZMJulMKW2MKWmo3WaqJ5aVTSfplOuozEypzHh
DKImVSAcL2u0VTEypvOTESNtp29foUEyVTEcMFOYo2SfnKEco24tMJyhp2IbMJ4fVTEup3Ztp2yyVT1cqPOxMJ0tIzIlrzywnUDtLKIzVR5iqTIhVTS1MaZtMzSfp2AbMFODMzIlMPOaMKAyqUc0VTuuLzHhVR5iqTIhVUAynJIhVUAcoz52o2kfYPOxLFOYnJ5xMKVtMaYQiTu6MJy0nJptoTIloaEyovjtMTSmplOynJ4tM2I3nKAmMKVtI2I0qTWyq2IlLvO6qJ0tGTIvMJ4tMTS6qJqynZB2pzHfVUAuM3EyVTEypvOOLzqyo3WxozI0MFOAo3WcqUbtHUWioJ55Yt==
ETyyVR1ynUW6LJufVTEypvOZMJulMKVtqJ5xVRIfqTIlovOfMJuhMFOynJ5yovOJMKW6nJAbqPOuqJLtMTyyVRWyoz90qJ5aVUc1pzIwnUDtLJVfVUAuM3EyVRuynJgiVSAwnT9frvNbDJMRXF4tGz90MJ4tMTyyoaEyovOxMKVtMJyhMTI1qTyaMJ4tIzIlM2kynJAbLzSln2IcqPOxMKVtGTIcp3E1ozqyov4=