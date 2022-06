Wissenschaftler: Zehn Prozent des Haushalts für Klimaschutz

Jetzt teilen:

Frankfurt - Aus Sicht von Wissenschaftlern sollten in Hessen mindestens zehn Prozent des Landeshaushalts für den Klimaschutz reserviert werden. Das erklärte der Zusammenschluss „Scientists for Future Hessen“ in einem offenen Brief an die Landesregierung laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Klimaschutz müsse eine kommunale Pflichtaufgabe werden. Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Hessen bis 2045 sollte es Zwischenziele geben, verbunden mit Sofortprogrammen, falls die Zwischenziele verfehlt werden. Die Forscher setzen sich auch für einen sozialverträglichen Klimaschutz ein.

„Die Politik der jetzigen Legislaturperiode stellt die Weichen für oder gegen eine Zukunft, bei der es um unsere Existenz hier in Hessen als Teil des Lebens auf unserem Planeten geht“, bekräftigten „Scientists for Future“. Dabei gehe es unter anderem um die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen, um den Gesundheitsschutz besonders gefährdeter Gruppen sowie um die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft. Die aktuelle Geschwindigkeit der klimapolitischen Bemühungen in Hessen reichten bei weitem nicht aus, um die völkerrechtlich bindenden Pariser Klimaziele ernsthaft umzusetzen, mahnten die Experten.

