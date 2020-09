Wissler kandidiert für Bundesvorsitz der Linken

Die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Nach langem Zaudern hat sich Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, endlich durchgerungen: Auf Twitter und Facebook erklärte sie ihre Bereitschaft, für den Bundesvorsitz ihrer Partei kandidieren zu wollen.

Dort schriebt sie: „Wir brauchen eine starke Linke, die verankert ist in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, die innerhalb und außerhalb der Parlamente für soziale Gerechtigkeit, ökologischen Umbau, Antirassismus, mehr Demokratie und konsequente Friedenspolitik eintritt, die konkrete Kämpfe unterstützt und eine antikapitalistische Perspektive aufzeigt“.

Mit dem Rückzug von Katja Kipping und Bernd Riexinger von der Spitze der Bundespartei, waren Wissler sowie und Susanne Hennig-Wellsow, Chefin der Linken in Thüringen, als aussichtsreichste Kandidatinnen für deren Nachfolge gehandelt worden. Der Parteitag, an dem die Linken einen neuen Bundesvorstand wählen wollen, soll vom 30 Oktober bis 1. November in Erfurt stattfinden. Wissler wägt schon seit Monaten das Für und Wider ihrer Kandidatur für den Bundesvorsitz ab. Ihre Entscheidung jetzt war überfällig geworden. Dass Kipping und Riexinger nicht mehr kandidieren würden, war seit Langem klar. Ende vergangener Woche hatten sie dann endgültig ihren Rückzug erklär.

