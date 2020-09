Wissler will noch «mindestens ein Jahr» in Hessen bleiben

Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im hessischen Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Nach ihrer angekündigten Kandidatur für den Bundesparteivorsitz will die hessische Linken-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler dem Landtag «noch mindestens ein Jahr» erhalten bleiben. «Ich bleibe mindestens diese Zeit hier», sagte sie am Donnerstag in Wiesbaden. Klar sei, dass sich ein Fraktionsvorsitz in Hessen nicht auf Dauer mit einem Bundesparteivorsitz verbinden lasse. Ihr gehe es darum, «gute Übergänge zu organisieren», betonte Wissler. «Mir liegt diese Fraktion sehr am Herzen.»

Eine Kandidatur für den Bundestag im kommenden Jahr schloss die 39-Jährige nicht aus. Dies müsse sie sich in den kommenden Wochen und Monaten noch überlegen. Auf die Frage nach einer möglichen Spitzenkandidatur im Bundestagswahlkampf sagte sie - dies «muss man dann nach dem Parteitag in aller Ruhe mit allen Beteiligten klären».

Das Ende ihrer Unterstützung für das trotzkistische Netzwerk Marx21 nannte Wissler eine «Selbstverständlichkeit». Wenn man für den Bundesparteivorsitz kandidiere, dann könne man nicht gleichzeitig in innerparteilichen Strömungen sein, sagte sie. «Mein Anspruch ist, ich möchte für die Partei die Linke sprechen und nichts anderes.» Sie fühle sich dem linken Parteiflügel, «der so genannt wird», zugehörig, sagte sie.

Wissler beendet nach eigenen Angaben auch die Unterstützung und Mitgliedschaft in der Sozialistischen Linken und bei den Bewegungslinken. Der Schritt sei keine Aufgabe von Positionen, sondern eine klare Trennung, sagte sie. «Es hat gute Gründe gegeben, dass ich da Mitglied gewesen bin und für mich waren das an vielen Punkten inhaltliche Übereinstimmungen, was für alle drei Zusammenhänge gilt.»

Wissler und Thüringens Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow (42) wollen Bundesvorsitzende ihrer Partei werden und eine Doppelspitze bilden. Die bisherigen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger treten beim Parteitag in Erfurt Ende Oktober nicht wieder für dieses Amt an.

Sie sei immer noch begeistert von «diesem Projekt dieser linken Partei», auch wenn das «nicht immer unkompliziert» sei, betonte Wissler. «Was ich möchte, was die Linke ausstrahlt ist, dass wir eine grundlegende Veränderung wollen», sagte sie. «Dass wir grundlegende Veränderungen der Macht- und Eigentumsstrukturen brauchen, weil wir eine Gesellschaft haben, in der zehn Prozent zwei Drittel des Vermögens besitzen und eine sich verschärfende soziale Ungerechtigkeit.»

Mit Blick auf die Bundestagswahl kündigte sie einen «offensiven eigenständigen Wahlkampf» der Linken an. Man müsse den Finger in die Wunden legen, die es auch wegen der Corona-Krise gebe - angesichts vieler Menschen mit Existenzängsten. In den Wahlkampf müsse man mit eigenen Ideen und nicht mit Kompromissen gehen, erklärte die Vize-Vorsitzende der Linken.