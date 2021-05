Wissler zur Spitzenkandidatin der hessischen Linken gewählt

Janine Wissler, Parteivorsitzende der Partei Die Linke, lächelt. Foto: Kay Nietfeld/dpa (Bild: dpa) (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Gießen - Linken-Chefin Janine Wissler ist von der hessischen Linkspartei auf Platz 1 der Kandidatenliste für die Bundestagswahl gewählt worden. Die 40-Jährige erhielt am Sonntag bei einem Parteitag in Gießen gut 84 Prozent der Stimmen. «Das ist ein herausragendes Ergebnis und motiviert uns für den anstehenden Wahlkampf», sagte Parteisprecher Michael Müller nach der Wahl. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Wissler war Ende Februar zur neuen Co-Vorsitzenden der Linkspartei gewählt worden. Sie führt die Bundespartei gemeinsam mit der thüringischen Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow.

Petra Heimer und Jan Schalauske waren am Samstag in Gießen als Parteivorsitzende in Hessen bestätigt worden. Schalauske wurde ohne Gegenkandidat mit 77,5 Prozent wiedergewählt. Heimer setzte sich mit 65,54 Prozent gegen Danielle Licherere aus Frankfurt durch.

