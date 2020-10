Zahl hessischer Gemeinden ohne Straßenbaubeiträge gestiegen

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Zahl der hessischen Gemeinden ohne Straßenbaubeiträge ist in den zurückliegenden zwei Jahren von 32 auf 154 gestiegen. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Diese Beiträge von Anwohnern zum Straßenbau führten in der Vergangenheit immer wieder zu Debatten.

Nach einer Gesetzesänderung der schwarz-grünen Landesregierung im Juni 2018 können Städte und Gemeinden mittlerweile selbst entscheiden, ob sie Anwohner für die Erneuerung und Sanierung von kommunalen Straßen zur Kasse bitten. Zuvor mussten sie diese Gebühren erheben, wenn sie ein Haushaltsdefizit hatten. Kritiker fordern eine generelle Abschaffung.