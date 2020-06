Zahlen zur Inklusion in Schulen zeigen Fortschritte

Schülerinnen und Schüler sitzen in ihrem Klassenraum. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Gütersloh - Beim gemeinsamen Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung gibt es einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge in Hessen Fortschritte. Die Berechnungen auf Grundlage von Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) zeigen, dass im Schuljahr 2018/2019 landesweit 35,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 an allgemeinen Schulen unterrichtet wurden. 64,5 Prozent gingen auf Förderschulen. Zehn Jahre zuvor hatten lediglich 11,8 Prozent der Betroffenen gemeinsam mit anderen Schülern in allgemeinen Schulen gelernt, 88,2 Prozent hatten Förderschulen besucht.

Die Gründe für die Veränderung sind den Angaben zufolge vielfältig. Unter anderem werden Behinderungen inzwischen anders diagnostiziert. Die in Gütersloh ansässige Bertelsmann Stiftung sieht dennoch «nach wie vor eine starke Tendenz, Schülerinnen und Schüler aus Grund- und weiterführenden Schulen auf eine Förderschule zu überweisen», wie es in einer Mitteilung heißt.