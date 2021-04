Zahlreiche Aktivisten beim «Klimacamp» am Dannenröder Wald

Jetzt teilen:

Homberg/Ohm - Mehrere Hundert Umweltaktivisten haben bislang am «Klimacamp im Danni» nahe der Baustelle der umstrittenen neuen A49-Trasse in Mittelhessen teilgenommen. «Am Wochenende war es voller als erwartet», sagte eine Sprecherin der Camp-Organisation, zu der auch das Bündnis «Wald statt Asphalt» gehört, am Montag. Etwa 400 bis 500 Menschen seien vor Ort gewesen, zu Beginn der neuen Woche habe sich die Zahl in etwa halbiert. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und aus anderen europäischen Ländern.

Mit dem Camp wollen die Aktivisten unter anderem zeigen, dass der Protest gegen den Ausbau der Autobahn 49 weitergeht und sie eine Verkehrswende fordern. Zudem diskutieren sie in mehreren Workshops während des insgesamt zehntägigen Camps gesellschaftspolitische Themen. Das Camp endet am kommenden Wochenende. Im vergangenen Herbst stand der Dannenröder Wald im Mittelpunkt heftiger Proteste. Umwelt- und Klimaschützer hatten Baumhausdörfer und Barrikaden errichtet, um die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 wenigstens zu verzögern. Die Rodungen sind mittlerweile abgeschlossen.

