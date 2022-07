„Zu viele Schüler machen heutzutage Abitur“

RAINER BÖLLING

Der Pädagoge und Historiker Rainer Bölling wurde 1944 in Herford geboren und machte 1964 Abitur. Nach dem Studium (Geschichte und Latein) legte er das Zweite Staatsexamen fürs höhere Lehramt ab und promovierte 1977. Nach einem Jahr Schuldienst folgten Lehraufträge an den Unis Düsseldorf und Essen, anschließend unterrichtete der Westfale bis 2007 in Düsseldorf. Bölling schrieb Bücher über das Abitur und publizierte zum deutschen Bildungswesen und zur Pisa-Studie.



