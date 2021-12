Zu viele Verfahren, zu wenig Richter

MEHR SICHERUNGSVERWAHRTE

Die Zahl der Sicherungsverwahrten in Hessen hat sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Während 2020 noch 66 Männer und eine Frau in Sicherungsverwahrung saßen, waren es Ende Oktober dieses Jahres 71 Männer und eine Frau. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums in Wiesbaden hervor.



Die meisten sind in der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt untergebracht, andere in der Sozialtherapeutischen Anstalt Kassel oder in der JVA Frankfurt.



Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten. Die Täter können theoretisch unbegrenzt eingesperrt bleiben.



Die Bedingungen der Sicherungsverwahrung müssen deutlich besser sein als im Strafvollzug, zudem muss es ein größeres Therapieangebot und Betreuung geben. Ob die Sicherungsverwahrung fortbesteht, wird regelmäßig von einem Gericht geprüft.