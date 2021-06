Zusätzliche Impftermine für Frankfurter ab 60 Jahren

Eine Spritze mit Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson liegt bereit. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Von Montag an können sich impfwillige Frankfurter an mehreren Tagen mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsamts am Freitag berichtete, sind nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ausschließlich Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren für die Impfung berechtigt.

Bisher sind den Angaben zufolge im Frankfurter Impfzentrum und durch die mobilen Impf-Teams mehr als 340.000 Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt worden - allein in der Frankfurter Festhalle waren es mehr als 195.000 Erst- und 79.000 Zweitimpfungen. Außerdem habe es mehr als 64.000 Erst- und Zweitimpfungen durch die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern, verschiedensten sozialen Einrichtungen und im Rahmen von Impf-Aktionen in den Stadtteilen gegeben.

Die mobilen Impf-Teams seien momentan noch mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson unterwegs, um die nicht mobilen Ü-80-Jährigen zu Hause zu impfen. Für die aus diesem Sonderkontingent verbleibenden 2000 Impfstoff-Dosen biete die Stadt Frankfurt nun eine Sonder-Impfaktion im Frankfurter Impfzentrum an.

